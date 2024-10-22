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Дибалу хочет подписать известный испанский клуб

Дата публикации: 22-10-2024

Карьера Пауло Дибалы может продолжиться в Испании. «Todofichajes» утверждает, что к аргентинцу есть интерес со стороны «Севильи». Причем команда из Андалусии присматривается к форварду уже давно.

Дибала связан контрактом с «Ромой», состав которой он пополнил в 2022 году в статусе свободного агента. До этого футболист защищал цвета «Ювентуса».

Ближайшим летом соглашение аргентинца с «Ромой» заканчивается, и он вновь может стать свободным агентом.

В сезоне 2024/2025 на счету 30-летнего нападающего 8 встреч в составе «джаллоросси» (1 забитый мяч). Его трансферная стоимость составляет 12 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

За сборную Аргентины Дибала провел 40 матчей (3 забитых мяча).

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