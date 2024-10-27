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«Барселона» выбрала замену тер Штегену

Дата публикации: 27-10-2024

Следующим клубом Люка Шевалье, принадлежащего «Лиллю», может стать «Барселона». Информацией поделился ресурс Sport.es.

Каталонцы занимаются поисками сменщика для Марка-Андре тер Штегена. Шевалье значится в списке кандидатов, рассматриваемых «сине-гранатовыми». «Лилль» готов продать голкипера за 20 млн евро.

У Шевалье французская футбольная школа. За первую команду «Лилля» он выступает с 2022 года. При этом сезон 2021/2022 Люк отыграл в «Валансьене» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Шевалье защищал ворота «Лилля» в 16 поединках (7 матчей без пропущенных голов).

С «догами» 22-летний игрок связан контрактом до лета 2027 года. Рыночный ценник на француза равняется 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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