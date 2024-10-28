В «Динамо» сообщили о возвращении Дасы

Дата публикации: 28-10-2024

Александр Родионов, возглавляющий медицинскую службу «Динамо», рассказал о состоянии Эли Дасы.



«Даса тренируется с общей группой на протяжении недели. Никаких ограничений для него нет. Его отсутствие в заявке – выбор тренера. Возможно, он появится на поле в следующей игре», - публикует заявление Родионова издание «Спорт-Экспресс».



Израильтянин травмировался в матче 11 тура РПЛ против ЦСКА, который для «Динамо» завершился поражением со счетом 1:2.



Срок действия соглашения Дасы с московской командой ограничен июнем 2025 года. В текущем сезоне правый защитник провел за «бело-голубых» 13 встреч (1 забитый мяч, 1 голевая передача).



Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 1,5 млн евро (согласно Transfermarkt.de).