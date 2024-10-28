03:06 ()
Свернуть список

Кордоба зимой может перейти в «Спартак»

Дата публикации: 28-10-2024

Владимир Кузьмичев дал комментарии на тему возможного трансфера Джона Кордобы.

«Насколько мне известно, есть вероятность перехода Джона в «Спартак» уже этой зимой. По меньшей мере, так считают агенты Кордобы», - публикует заявление Кузьмичева издание «РБ Спорт».

Функционер подчеркнул, что переход мог состояться еще минувшим летом. Однако представители колумбийца затребовали чрезмерно высокие подъемные. На такие условия боссы «Спартака» не согласились.

У Кордобы есть действующий договор с «Краснодаром», рассчитанный до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 31-летнего нападающего 6 голов и 4 результативных паса в 12 встречах за «быков».

Transfermarkt.de оценивает Кордобу в 14 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close