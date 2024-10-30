«Ман Сити» не отпустит Эчеверри

Дата публикации: 30-10-2024

Фабрицио Романо рассказал о будущем Клаудио Эчеверри. По словам авторитетного инсайдера, «Манчестер Сити» не собирается отпускать хавбека в другую команду.



«Горожане» оформили трансфер футболиста в январе, заплатив за него «Ривер Плейт» 18,5 млн евро. При этом аргентинец остался в родной для него команде в рамках арендного соглашения, рассчитанного на год.



В очередной раз отдавать Клаудио в аренду или пролонгировать арендный договор с «Ривер Плейт» в «Сити» не собираются. Атакующий полузащитник входит в планы английского гранда на 2025 год.



В этом году Эчеверри отличился 4 раза и отдал 3 голевых паса в 35 встречах. Его трудовой договор с «МС» в силе до 2028 года. Transfermarkt.de оценивает 18-летнего аргентинца в 18 миллионов евро.