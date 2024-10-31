В «Барселоне» решили подписать нового вратаря

Дата публикации: 31-10-2024

В 2025 году «Барселона» рассчитывает усилить вратарскую позицию. Журналист Алекс Пинтанель сообщает, что каталонцы планируют подписать Диогу Кошту, который принадлежит «Порту».



У руководства «Барселоны» есть опасения относительно Марка-Андре тер Штегена. Футболист, которому в следующем году исполнится 33 года, получил серьезную травму, и вновь выйти на прежний уровень ему будет весьма тяжело. Войцех Щенсны, которого в экстренном порядке подписали на замену тер Штегену, связан с «сине-гранатовыми» трудовыми отношениями лишь до конца сезона. Будущее Иньяки Пеньи в «Барселоне» остается под вопросом.



В связи с этим каталонцы решили усилить проблемную позицию, а приоритетом для клуба является Кошта. Кандидатуру 25-летнего стража ворот лоббирует Деку, занимающий пост спортивного директора «Барсы».