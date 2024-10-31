Винисиус не спешит продлевать контракт с «Реалом»

Дата публикации: 31-10-2024

По данным «Relevo», «Реалу» пока не удается договориться с Винисиусом о переподписании контракта. В руководстве «сливочных» уверены в том, что бразилец крайне важен для команды, потому хотят пролонгировать с ним соглашение. При этом к вингеру есть интерес со стороны саудовских клубов, что вызывает беспокойство в Мадриде.



Сам игрок не спешит ставить подпись под новым договором. В настоящий момент переговоры остановились.



Действующее соглашение с Винисиусом рассчитано до июня 2027 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за «королевский клуб» 15 встреч, в которых отличился 8 раз и отдал 7 результативных передач.



Ориентировочный ценник на 24-летнего футболиста составляет 200 млн евро («Transfermarkt»).