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Мюллер может стать одноклубником Месси

Дата публикации: 31-10-2024

«Интер Майами» может усилить свой состав футболистом «Баварии». Речь идет о Томасе Мюллере. Такой информацией поделился журналист Экрем Конур.

Инсайдер уточняет, что Дэвид Бекхэм находится в поисках статусного игрока на позицию атакующего полузащитника и одним из кандидатов на переезд в МЛС является 35-летний немец.

Мюллер – воспитанник «Баварии». Всю свою карьеру он провел в одном клубе, став рекордсменом по количеству матчей и третьим бомбардиром в истории мюнхенцев. На данный момент на его счету 719 игр с 245 голами. Контракт Томаса с «красными» истекает 30 июня 2025 года.

Летом хавбек завершил карьеру в сборной Германии, чьи цвета защищал с 2010 года. В футболке «бундестим» Мюллер отыграл 131 раз (45 забитых мячей).

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