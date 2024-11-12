Три топ-клуба хотят купить Нико Уильямса

Дата публикации: 12-11-2024

Нико Уильямс, защищающий цвета «Атлетика», в скором времени может сменить команду. «Todofichajes» информирует, что к вингеру есть интерес со стороны нескольких европейских грандов. В своем составе его хотят видеть «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ».



Уильямс обучался футболу в системе «Осасуны», но еще в юном возрасте перебрался в академию «Атлетика». Его дебют за первую команду состоялся в 2021 году. В текущем сезоне в активе 22-летнего левого вингера 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 15 встречах за «красно-белых».



Трудовой договор Уильямса с испанской командой рассчитан до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока равняется 70 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).



Летом Уильямсом интересовалась «Барселона», но его переход в стан «сине-гранатовых» так и не состоялся.