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Три топ-клуба хотят купить Нико Уильямса

Дата публикации: 12-11-2024

Нико Уильямс, защищающий цвета «Атлетика», в скором времени может сменить команду. «Todofichajes» информирует, что к вингеру есть интерес со стороны нескольких европейских грандов. В своем составе его хотят видеть «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ».

Уильямс обучался футболу в системе «Осасуны», но еще в юном возрасте перебрался в академию «Атлетика». Его дебют за первую команду состоялся в 2021 году. В текущем сезоне в активе 22-летнего левого вингера 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 15 встречах за «красно-белых».

Трудовой договор Уильямса с испанской командой рассчитан до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока равняется 70 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

Летом Уильямсом интересовалась «Барселона», но его переход в стан «сине-гранатовых» так и не состоялся.

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