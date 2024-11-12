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Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой

Дата публикации: 12-11-2024

У Килиана Мбаппе есть определенные проблемы психологического характера. Ранее информацию об этом публиковали СМИ.

«Можете называть это на свое усмотрение. Однако последние несколько месяцев у Килиана имеются психологические трудности. Сама по себе данная ситуация не разрешится. Необходимо определенное время и работа вместе с профессионалами, которую он в настоящий момент проводит», - сообщил изданию «L’Equipe» человек из окружения Мбаппе.

Минувшим летом француз ушел из «ПСЖ» и подписал с «Реалом» соглашение сроком на 5 лет. В 16 встречах за «сливочных» Мбаппе отметился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ориентировочный ценник на 25-летнего нападающего составляет 180 млн евро («Transfermarkt»).

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