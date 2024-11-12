Гвардиола хочет видеть в «Сити» звезду «Реала»

Дата публикации: 12-11-2024

«Fichajes» пишет, что «Манчестер Сити» проявляет предметный интерес к Федерико Вальверде. «Горожанам», на длительный срок потерявшим Родри, зимой необходимо усиление в линию полузащиты.



Футболист «Реала», способный сыграть в центре полузащиты, на правом фланге атаки, а также на позиции опорника, по мнению Хосепа Гвардиолы, поможет «Ман Сити». Тренера «Сити» привлекает универсальность уругвайца. Вместе с тем оформить переход Вальверде будет крайне непросто. Для «галактикос» Федерико является одним из ключевых игроков, и в клубе вряд ли захотят с ним расстаться.



В сезоне 2024/2025 Вальверде провел 17 игр (3 забитых мяча, 2 результативных паса).



Контракт 26-летнего хавбека с «Реалом» действует до 2029 года. Transfermarkt.de оценивает уругвайца в 130 000 000 евро.