Стало известно, когда Алонсо возглавит «Реал»

Дата публикации: 16-11-2024

Согласно информации, размещенной инсайдером Флорианом Плеттенбергом, по окончании сезона у «Реала» сменится тренер. С лета 2025 года команду доверят Хаби Алонсо, в настоящий момент работающему с «Байером». Испанец сменит на посту наставника «сливочных» Карло Анчелотти. Вместе с Алонсо в стан мадридцев может перейти и Флориан Вирц.



Другим претендентом на специалиста является «Ман Сити». Однако в «Байере» не сомневаются, что карьера Алонсо продолжится именно в «Реале».



В прошлом сезоне леверкузенцы, возглавляемые испанцем, стали чемпионами Бундеслиги. В сезоне 2024/2025 «Байер» по итогам 10 туров расположился на четвертом месте в таблице Бундеслиги. От лидирующей «Баварии» клуб отстает на 9 очков.



«Реал» находится на второй строчке в Ла Лиге. У «Барселоны», возглавляющей таблицу, на 6 баллов больше.