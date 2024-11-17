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Родри сделал выбор между «Барселоной» и «Реалом»

Дата публикации: 17-11-2024

«El Nacional» утверждает, что Родри больше привлекает вариант с переходом в «Барселону», чем трансфер в «Реал».

Опорник готов покинуть «Ман Сити» по окончании текущего сезона и вернуться в Испанию. Его решение продиктовано различными факторами, среди которых желание попробовать себя в новой команде, возможная смена тренера в английском клубе и санкции, которые может наложить на «горожан» АПЛ.

Заполучить Родри хотят оба испанских гранда, но сам он уверен, что ему больше подойдет манера игры «сине-гранатовых». Помимо этого, хавбек считает некорректным переход в «Реал», поскольку «сливочные» являются принципиальным соперником «Атлетико», за который он выступал в начале своей карьеры.

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