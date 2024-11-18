Новая сделка с «Nike» не поможет «Барселоне» в регистрации Ольмо

Дата публикации: 18-11-2024

«Nike» пролонгировал партнерское соглашение с «Барселоной», истекающее в 2028 году, еще на 10 лет. По данным ресурса «AS», по новому договору за 14 лет сотрудничества каталонцы смогут заработать порядка 1,7 млрд евро.



Однако эта сделка никак не поможет «сине-гранатовым» зарегистрировать Пау Виктора и Даниэля Ольмо после 31-го декабря. Из вновь полученных доходов клубу удастся использовать лишь сумму около 11 млн евро. Остальные средства уже заложены в бюджет клуба на сезон-24/25.



Состав каталонцев Ольмо пополнил минувшим летом, подписав с «Барсой» контракт до 2030 года. В этом сезоне на счету испанца 5 голов в 8 матчах во всех турнирах.



Рыночный ценник на хавбека составляет 60 000 000 евро («Transfermarkt»).