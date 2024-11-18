«Ювентус» следит за защитником «Челси»

Дата публикации: 18-11-2024

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что Бенуа Бадьяшиль привлек внимание «Ювентуса». Туринцы потеряли сразу нескольких футболистов защитной линии и теперь занимаются поисками игрока оборонительного амплуа. Трансфер Бадьяшиля итальянцы могут оформить уже в январе.



Француз является воспитанником «Монако». С 2023 года он представляет «Челси». Однако в лондонской команде у Бенуа не так много игровой практики. В текущем сезоне футболист провел за «пенсионеров» 8 встреч (без результативных действий). При этом в АПЛ у Бадьяшиля всего 1 матч (37 минут игрового времени).



Трудовые отношения француза с «Челси» рассчитаны до 2030 года. Трансферная стоимость центрдефа равняется 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).