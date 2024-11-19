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«Арсенал» присмотрел себе в «ПСЖ» спортивного директора

Дата публикации: 19-11-2024

«Sky Sports» пишет, что «Арсенал» предложил Луишу Кампушу должность спортивного директора. В настоящий момент португалец занимает аналогичный пост в «ПСЖ».

Парижане благодаря работе Кампуша смогли подписать Брэдли Барколя, Витинью и Жоау Невеша. Сам специалист считается профессионалом по части поиска молодых талантов, чем и привлекает руководство «канониров».

В начале ноября лондонскую команду покинул Эду Гаспар, ранее работавший в клубе спортивным директором, а его должность стала вакантной.

В «Пари Сен-Жермен» не хотят отпускать Кампуша и намерены пролонгировать с ним сотрудничество. Стороны ведут переговоры, но пока не достигли соглашения.

Трудовые отношения Кампуша с парижанами рассчитаны до лета 2025 года.

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