02:18 ()
Свернуть список

Игрок «Спартака» может оказаться в «Динамо»

Дата публикации: 19-11-2024

Даниила Хлусевича не устраивает текущая ситуация в «Спартаке». Защитник рассматривает вариант с уходом из клуба. Информацией в рамках эфира «Спартак Шоу» поделился Максим Никитин. Журналист добавил, что Хлусевичем интересуется «Динамо», занимающееся поиском замены Эли Дасе, соглашение с которым пролонгировать не планируется.

«Спартак» подписал футболиста в 2022 году, выкупив его у тульского «Арсенала» за 3 млн евро. Текущее соглашение 23-летнего крайнего защитника с «красно-белыми» рассчитано до июня 2026 года.

В сезоне-24/25 в активе Хлусевича 13 встреч (без результативных действий). При этом Станкович использует его преимущественно в качестве игрока замены. Transfermarkt.de оценивает россиянина в 5 млн евро.

Ранее о намерении Хлусевича покинуть «красно-белых» писал ресурс «Metaratings».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close