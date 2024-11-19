Игрок «Спартака» может оказаться в «Динамо»

Дата публикации: 19-11-2024

Даниила Хлусевича не устраивает текущая ситуация в «Спартаке». Защитник рассматривает вариант с уходом из клуба. Информацией в рамках эфира «Спартак Шоу» поделился Максим Никитин. Журналист добавил, что Хлусевичем интересуется «Динамо», занимающееся поиском замены Эли Дасе, соглашение с которым пролонгировать не планируется.



«Спартак» подписал футболиста в 2022 году, выкупив его у тульского «Арсенала» за 3 млн евро. Текущее соглашение 23-летнего крайнего защитника с «красно-белыми» рассчитано до июня 2026 года.



В сезоне-24/25 в активе Хлусевича 13 встреч (без результативных действий). При этом Станкович использует его преимущественно в качестве игрока замены. Transfermarkt.de оценивает россиянина в 5 млн евро.



Ранее о намерении Хлусевича покинуть «красно-белых» писал ресурс «Metaratings».