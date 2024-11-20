Скауты «Манчестер Юнайтед» просмотрели топ-форварда

Дата публикации: 20-11-2024

«The Sun» сообщает об интересе «МЮ» к форварду «Спортинга» Виктору Дьекерешу.



В субботу представители «манкунианцев» посетили встречу сборных Швеции и Словакии, на которую приехали, чтобы понаблюдать за игрой нападающего. Шведам удалось взять верх со счетом 2:1. Дьекереш в этом матче отметился 1 забитым мячом и 1 ассистом.



Недавно «Юнайтед» возглавил Рубен Аморим, ранее работавший со «Спортингом». Это обстоятельство может сыграть на руку «красным дьяволам» в переговорах по Дьекерешу. Сам 26-летний бомбардир ранее говорил, что не горит желанием менять клубную прописку в середине сезона.



Трудовые отношения шведа со «львами» действуют до 2028 года. В этом сезоне Виктор отличился 23 раза и сделал 4 ассиста в 18 играх.



Ценник на Дьекереша составляет 70 млн евро (согласно «Transfermarkt»).