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Скауты «Манчестер Юнайтед» просмотрели топ-форварда

Дата публикации: 20-11-2024

«The Sun» сообщает об интересе «МЮ» к форварду «Спортинга» Виктору Дьекерешу.

В субботу представители «манкунианцев» посетили встречу сборных Швеции и Словакии, на которую приехали, чтобы понаблюдать за игрой нападающего. Шведам удалось взять верх со счетом 2:1. Дьекереш в этом матче отметился 1 забитым мячом и 1 ассистом.

Недавно «Юнайтед» возглавил Рубен Аморим, ранее работавший со «Спортингом». Это обстоятельство может сыграть на руку «красным дьяволам» в переговорах по Дьекерешу. Сам 26-летний бомбардир ранее говорил, что не горит желанием менять клубную прописку в середине сезона.

Трудовые отношения шведа со «львами» действуют до 2028 года. В этом сезоне Виктор отличился 23 раза и сделал 4 ассиста в 18 играх.

Ценник на Дьекереша составляет 70 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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