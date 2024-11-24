«Ливерпуль» попробует купить Субименди зимой

Дата публикации: 24-11-2024

В январе «Ливерпуль» попытается оформить переход Мартина Субименди, защищающего цвета «Реал Сосьедада», пишет «Teamtalk». «Мерсисайдцы» рассматривают игрока испанской команды в качестве приоритетной трансферной цели. Однако заполучить хавбека будет не так просто, поскольку на него также претендует «Арсенал».



Трудовой договор Субименди с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года. При этом в контракте опорника есть опция выкупа с суммой отступных в € 60 млн.



Субименди обучался футболу в системе «Сосьедада». В текущем сезоне в его активе 16 встреч с 1 забитым мячом и 1 ассистом.



«Ливерпуль» по итогам 11 туров лидирует в АПЛ, имея в своем активе 28 набранных очков.