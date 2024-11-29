Клуб из АПЛ готов подписать бывшего нападающего «Зенита»

Дата публикации: 29-11-2024

Юри Алберто, защищающий цвета «Коринтианса», может переехать в Англию. «Bolavip» утверждает, что к форварду есть предметный интерес со стороны «Ноттингем Форест». Англичане готовы потратить на трансфер бразильца 23 млн евро.



Ранее СМИ писали об интересе к Алберто со стороны различных команд АПЛ.



С «Коринтиансом» игрок связан контрактом до декабря 2027 года. В текущем сезоне Юри принял участие в 54 встречах (27 забитых мячей, 6 ассистов).



Ориентировочная стоимость 23-летнего бомбардира – 11 млн евро («Transfermarkt»).



Вторую половину сезона 2021/2022 Алберто провел в составе «Зенита». Летом 2022 года он отправился в аренду в «Коринтианс», а в январе 2023 года стал полноценным игроком «тимау».