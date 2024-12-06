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«Ман Юнайтед» интересен Раум из «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 06-12-2024

«МЮ» проявляет интерес к Давиду Рауму из «Лейпцига». По данным Флориана Плеттенберга, левый защитник значится в шорт-листе английской команды. В клубе уверены, что он отлично подойдет под игровую схему Рубена Аморима, недавно возглавившего «красных дьяволов».

Карьера футболиста начиналась в «Гройтере». В ряды «быков» он перешел из «Хоффенхайма» летом 2022 года. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 на счету 26-летнего защитника 9 матчей (1 результативная передача). В октябре Раум получил травму лодыжки, после чего больше на поле не появлялся.

Трудовой договор Давида с «Лейпцигом» в силе до 2027 года. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают немца в 25 млн евро.

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