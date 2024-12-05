Экс-тренер Дании Юльманн может возглавить «Вест Хэм»

Дата публикации: 05-12-2024

Следующим тренером «Вест Хэма» может стать бывший наставник датской сборной.



Ранее ряд источников сообщили, что «молотобойцы» размышляют над отставкой Хулена Лопетеги, возглавившего клуб минувшим летом. Результаты лондонской команды в этом сезоне не радуют. После поражений от «Арсенала» и «Лестера» с общим счетом 3:8 вероятность увольнения Лопетеги заметно возросла. О завершении сотрудничества с испанцем может быть объявлено уже 6-го декабря.



По данным Флориана Плеттенберга, одним из возможных сменщиков Лопетеги является Каспер Юльманн, в июле покинувший сборную Дании. В настоящее время 52-летний специалист не тренирует.



По итогам 14 туров «Вест Хэм Юнайтед» набрал 15 очков и располагается на 14-й позиции в АПЛ.