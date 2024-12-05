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Четыре клуба АПЛ интересуются игроком сборной Испании

Дата публикации: 05-12-2024

Карьера Нико Уильямса может продолжиться в АПЛ. «The Athletic» утверждает, что на вингера нацелились сразу 4 английских клуба. Речь идет о «Тоттенхэме», «Арсенале», «Ливерпуле» и «Челси».

Ранее СМИ писали, что к игроку «Атлетика» есть интерес со стороны «Барселоны», «ПСЖ», «Реала», «Баварии» и других европейских топ-команд.

Трудовые отношения 22-летнего футболиста с клубом из Бильбао рассчитаны до середины 2027 года. Уильямс, ставший одним из открытий Евро-2024, оценивается в 70 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

В нынешнем сезоне крайний нападающий выходил на поле в 19 встречах (2 забитых мяча, 5 результативных передач).

За сборную Испании Нико провел 24 матча, в которых отличился 4 раза.

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