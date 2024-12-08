Тчуамени может вернуться на родину

Дата публикации: 08-12-2024

«ПСЖ» прорабатывает вариант с подписанием Орельена Тчуамени из «Реала», информирует «Defensa Central».



Сообщается, что личную заинтересованность в переходе опорника проявляет Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом французского гранда. Вместе с тем Луис Энрике, возглавляющий «красно-синих», не разделяет данную позицию и настроен в отношении Тчуамени более скептически.



В «Реале» готовы расстаться с французом. Флорентино Перес, занимающий пост президента «галактикос», согласен отпустить полузащитника за 80-85 млн евро.



Срок действия договора Орельена с мадридцами ограничен 2028 годом. В сезоне-24/25 француз участвовал в 16 поединках (без результативных действий).



На сегодняшний день рыночная стоимость Тчуамени составляет € 100 млн.