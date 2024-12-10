«Крылья Советов» объявили об уходе Орозко

Дата публикации: 10-12-2024

Франко Орозко больше не будет выступать за «Крылья Советов». Самарцы на своем сайте сообщили о завершении сотрудничества с аргентинцем, арендное соглашение которого истекло. Вингер возвращается в «Ланус».



Состав «Крыльев» 22-летний игрок пополнил в феврале этого года. Срок действия его аренды был ограничен декабрем. Договор предусматривал опцию выкупа, но в самарской команде решили ее не использовать.



Всего в футболке российского клуба Орозко провел 27 встреч, в которых отличился 4 раза и отдал 1 голевую передачу.



Ориентировочная стоимость вингера составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»).



«Зелено-бело-синие» по итогам 18 туров расположились на 10-й позиции в таблице РПЛ, имея в своем активе 18 очков.