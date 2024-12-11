Садулаев близок к переходу в «Зенит»

Дата публикации: 11-12-2024

Следующим клубом Лечи Садулаева может стать «Зенит». Как сообщил «Чемпионату» некий источник, владеющий информацией, переход может состояться по окончании сезона, когда левый вингер «Ахмата» станет свободным агентом.



«Вскоре стороны должны заключить договор, в настоящий момент обсуждаются его детали. Футболисту интересен трансфер. Он считает, что у него есть шансы завоевать место в основе», - отметил источник «Чемпионата».



Ранее Иван Карпов распространил информацию, что в «Зените» намерены оформить сделку этой зимой.



В сезоне 2024/2025 Садулаев в 20 встречах за «Ахмат» отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Рыночный ценник на вингера равняется 2,5 млн евро («Transfermarkt»).