00:07 ()
Свернуть список

«Динамо» объявило о продлении контракта с Маричалом

Дата публикации: 11-12-2024

В Telegram-канале «Динамо» появилась информация о пролонгации соглашения с Николасом Маричалом. Стороны продлили сотрудничество до середины 2029 года. Прежнее соглашение с уругвайцем действовало до июня 2027 года.

В московскую команду защитник перебрался летом 2022 года. «Динамо» выкупило права на Маричала у «Насьоналя» за 4,2 млн евро.

В сезоне 2024/2025 в активе 22-летнего исполнителя 22 матча в футболке «бело-голубых» (1 результативная передача). Рыночная стоимость центрбека равняется 3,5 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

В сентябре 2024 года Маричал дебютировал за уругвайскую сборную. Всего в его активе 2 игры за национальную команду (без результативных действий).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close