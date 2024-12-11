«Динамо» объявило о продлении контракта с Маричалом

Дата публикации: 11-12-2024

В Telegram-канале «Динамо» появилась информация о пролонгации соглашения с Николасом Маричалом. Стороны продлили сотрудничество до середины 2029 года. Прежнее соглашение с уругвайцем действовало до июня 2027 года.



В московскую команду защитник перебрался летом 2022 года. «Динамо» выкупило права на Маричала у «Насьоналя» за 4,2 млн евро.



В сезоне 2024/2025 в активе 22-летнего исполнителя 22 матча в футболке «бело-голубых» (1 результативная передача). Рыночная стоимость центрбека равняется 3,5 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



В сентябре 2024 года Маричал дебютировал за уругвайскую сборную. Всего в его активе 2 игры за национальную команду (без результативных действий).