Асенсио хочет подписать «Реал», но не мадридский

Дата публикации: 16-12-2024

Следующим клубом Марко Асенсио может стать «Реал Сосьедад», сообщает ресурс «Todofichajes». Испанцы попытаются оформить переход вингера в январе.



Контрактом Асенсио владеет «ПСЖ», состав которого он пополнил летом прошлого года на правах свободного агента. Трудовой договор 28-летнего игрока с французской командой рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне Асенсио провел за «красно-синих» 15 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Рыночный ценник на испанца составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).



У Асенсио богатый опыт выступления в испанской Ла Лиге. В 2015-2023 годах он защищал цвета мадридского «Реала», а до этого – «Эспаньола» и «Мальорки».