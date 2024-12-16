Вирц может продлить контракт с «Байером» и отказаться от трансфера летом

Дата публикации: 16-12-2024

«Kicker» информирует, что Флориан Вирц может остаться в «Байере» еще по меньшей мере на 1 сезон, отказавшись от смены клубной прописки. Стороны планируют пролонгировать договор, действующий до июня 2027 года, еще на сезон.



Переход атакующего полузащитника «Байера» в «Баварию» летом 2025 года вряд ли состоится. Причиной тому является сумма трансфера. Мюнхенцам придется выложить за 21-летнего игрока 150 000 000 евро. Помимо этого, «Баварии» необходимо будет платить самому Вирцу более € 20 млн за сезон. Именно столько хочет получать хавбек.



В сезоне 2024/2025 в активе Флориана 24 поединка в составе «фармацевтов» (11 забитых мячей, 5 результативных передач).



Рыночная стоимость немца равняется 130 млн евро (источник – Transfermarkt.de).