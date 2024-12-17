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ЦСКА хочет продать легионера за 12 млн евро, чтобы купить центрфорварда

Дата публикации: 17-12-2024

Зимой ЦСКА может расстаться с Дугласом Келлвеном. Информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова.

«Армейцы» надеются заработать на трансфере защитника около 12 млн евро. На вырученные средства в московском клубе рассчитывают приобрести забивного нападающего под игровую модель Марко Николича, а также подыскать бюджетный вариант на замену Келлвену.

Состав «красно-синих» бразилец пополнил в сентябре 2023 года. За его переход ЦСКА заплатил 4,5 млн евро.

В сезоне 2024/2025 на счету 23-летнего правого фулбека 4 забитых мяча и 3 ассиста в 21 игре за столичную команду.

Трудовой договор Келлвена с ЦСКА в силе до лета 2028 года. Ориентировочный ценник на футболиста составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).

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