Мудрик попался на допинге

Дата публикации: 18-12-2024

«The Telegraph», указывая в качестве источника информации украинские СМИ, сообщает, что Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. В его пробе зафиксировали присутствие мельдония.



Ранее пресс-служба «Челси», в составе которого выступает вингер, подтвердила сведения о том, что украинец попался на допинге. Позднее комментарии по инциденту дал и сам футболист. Мудрик отметил, что пребывает в шоке от случившегося, сам он никогда намеренно не принимал запрещенных препаратов.



Вскоре состоится вскрытие допинг-пробы Б. По результатам ее исследования Михаила могут отстранить от футбола на длительное время.



С «Челси» Мудрик связан контрактом до июня 2031 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего крайнего нападающего 15 игр в футболке «пенсионеров» (3 гола, 5 ассистов). Последний раз украинец выходил на поле в официальном матче 28-го ноября.