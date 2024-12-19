Официально: у «Эвертона» и «Ромы» теперь один владелец

Дата публикации: 19-12-2024

На сайте «Эвертона» появилась информация о смене собственника клуба. Сделка по продаже контрольного пакета акций завершена.



Новым владельцем «ирисок» стала организация «Roundhouse», выкупившая 94,1-процентную долю акций клуба. Данная компания является частью «The Friedkin Group», в руках которой также находится «Рома». Сделку уже одобрили регулирующие органы, в числе которых АПЛ и английская ассоциация футбола.



На должность исполнительного директора «Эвертона» назначили Марка Уоттса.



После 15 проведенных матчей «ириски» с 15 очками занимают 16-ю строчку в таблице Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 3 очка.



22-го декабря «Эвертону» предстоит встретиться с одним из лидеров Лиги «Челси».