04:30 ()
Свернуть список

«Реал» нашел новых защитников на место Алабы и Милитао

Дата публикации: 22-12-2024

Ближайшим летом «Реал» может обновить линию защиты. «Football Transfers» утверждает, что «сливочные» по завершении сезона готовы выставить на трансфер Эдера Милитао и Давида Алабу.

Их место в составе мадридского клуба могут занять игроки «Ливерпуля» и «Байера». «Реал» хочет бесплатно заполучить Вирджила ван Дейка и Джонатана Та. Дело в том, что соглашения обоих футболистов со своими клубами рассчитаны до завершения сезона, потому ближайшим летом они получат статус свободных агентов.

У «Реала» в этом сезоне есть проблемы с оборонительной линией. И Милитао, и Алаба не играют за «сливочных», поскольку находятся в лазарете клуба. Подопечные Карло Анчелотти по итогам 17 туров располагаются на 2-й позиции в Ла Лиге, отставая от лидирующего «Атлетико» на 1 очко.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close