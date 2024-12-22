«Реал» нашел новых защитников на место Алабы и Милитао

Дата публикации: 22-12-2024

Ближайшим летом «Реал» может обновить линию защиты. «Football Transfers» утверждает, что «сливочные» по завершении сезона готовы выставить на трансфер Эдера Милитао и Давида Алабу.



Их место в составе мадридского клуба могут занять игроки «Ливерпуля» и «Байера». «Реал» хочет бесплатно заполучить Вирджила ван Дейка и Джонатана Та. Дело в том, что соглашения обоих футболистов со своими клубами рассчитаны до завершения сезона, потому ближайшим летом они получат статус свободных агентов.



У «Реала» в этом сезоне есть проблемы с оборонительной линией. И Милитао, и Алаба не играют за «сливочных», поскольку находятся в лазарете клуба. Подопечные Карло Анчелотти по итогам 17 туров располагаются на 2-й позиции в Ла Лиге, отставая от лидирующего «Атлетико» на 1 очко.