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Канселу хочет вернуться в «Барселону»

Дата публикации: 23-12-2024

По данным издания «Diario Sport», Жоау Канселу, в настоящий момент защищающий цвета «Аль-Хиляля», хотел бы вновь стать игроком «Барселоны».

В сезоне 2023/2024 португалец выступал за каталонцев в рамках арендного соглашения. «Сине-гранатовые» пытались договориться с «Ман Сити», владеющим правами на защитника, о пролонгации аренды, но сделка сорвалась. В итоге Канселу перебрался в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» заплатил за его переход 25 млн евро.

В этом сезоне на счету 30-летнего португальца 19 встреч (1 забитый мяч, 8 голевых передач).

Срок действия договора правого фулбека с саудовской командой ограничен летом 2027 года. Рыночный ценник на Канселу составляет 18 млн евро («Transfermarkt»).

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