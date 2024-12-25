Хосеп Гвардиола: "Все дело в нас, во всех"

Дата публикации: 25-12-2024

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру норвежца Эрлинга Холанда.

— Дело в команде, а не только в одном игроке. Когда Эрлинг был настолько результативным, это было благодаря всей команде. Эрлинг очень важен для нас и будет важен в будущем. Нам нужно лучше использовать его.

Причины в том-то и том-то. Все дело в нас, во всех. Парни бегают больше, чем когда-либо. Множество крупных и мелких деталей делают нас не такими эффективными, как раньше.