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Де Брейне может уйти в команду Моуринью

Дата публикации: 27-12-2024

Карьера Кевина де Брейне может продолжиться в Турции. К полузащитнику «Ман Сити» проявляет интерес «Фенербахче», тренируемый Жозе Моуринью.

Ресурс «Fanatik» утверждает, что стамбульская команда попытается оформить переход бельгийца в январе. Среди конкурентов «Фенербахче» в споре за де Брейне значатся саудовские и американские клубы.

За «Сити» полузащитник играет с 2015 года. Действующее соглашение 33-летнего хавбека с «горожанами» рассчитано до ближайшего лета. В сезоне 2024/2025 де Брейне отметился 2 забитыми мячами и 2 результативными пасами в 16 встречах.

Рыночный ценник на бельгийца составляет 35 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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