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«Спартак» добился от ПСВ выплаты долга за трансфер Тиля

Дата публикации: 27-12-2024

«Спартаку» удалось добиться оплаты долга со стороны ПСВ. Команда из Эйндховена была должна «красно-белым» за трансфер Гуса Тиля. Информацией поделились в пресс-службе москвичей.

Согласно данным, опубликованным порталом Transfermarkt.de, за Тиля ПСВ должен был заплатить «Спартаку» 3 млн евро. Ранее СМИ писали, что нидерландцы могут пострадать в связи с нарушением санкций, запрещающих денежные транши в Россию и обратно в размере свыше 0,1 млн евро.

«Клуб смог добиться оплаты долга по трансферу Тиля. В Палате по статусу футболистов ФИФА приняли иск в полном объеме. Средства «Спартак» уже получил», - отметили в пресс-службе москвичей.

«Спартак» приобрел Тиля у «Алкмара» в 2019 году за 18 млн евро.

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