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«Атлетико» может потерять Гризманна

Дата публикации: 31-12-2024

Ближайшим летом «Атлетико» может завершить сотрудничество с Антуаном Гризманном. Как пишет Маттео Моретто, в услугах француза заинтересованы несколько американских клубов. Переход может состояться по завершении сезона 2024/2025.

Гризманн вернулся в «Атлетико» летом прошлого года. С «матрасниками» нападающий связан трудовыми отношениями до середины 2026 года.

В сезоне 2024/2025 Антуан выходил на поле 25 раз (11 забитых мячей, 6 голевых передач). Рыночный ценник на 33-летнего француза составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).

По итогам 11 туров текущего сезона подопечные Диего Симеоне лидируют в испанской Ла Лиге, опережая идущий на втором месте «Реал» на 1 очко.

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