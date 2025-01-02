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Моуринью сожалеет об уходе из "Реала" и о том, что остался в "Роме"

Дата публикации: 02-01-2025

Возглавляющий "Фенербахче" португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, о чем сожалеет в рамках своей тренерской карьеры.

"Если говорить о матчах, то таких много, потому что, когда проигрываешь, всегда думаешь, что можно было сделать что-то по-другому, а я проиграл много матчей.

Если же рассуждать о профессиональном выборе, то моё "нет" Флорентино (Пересу). Он сказал мне: "Моу, не уходи сейчас, ты сделал трудную часть, и теперь наступает хорошая..." Я знал, что так и будет, но хотел вернуться в "Челси" после трех сложных лет в Испании. Еще я должен был уйти из "Ромы" сразу (после проигранного финала Лиги Европы), но не сделал этого и ошибся", — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

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