15:42 ()
Свернуть список

Луис Суарес спас человека от суицида

Дата публикации: 06-01-2025

Уругвайский нападающий "Интер Майами" Луис Суарес спас мужчину, который планировал покончить с собой.

Об этом сообщает A Bola.

Инцидент случился 3 января в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста.

49-летний мужчина залез на дерево и грозился совершить суицид. Суарес, прибывший на родину в отпуск, оказался на месте происшествия и принял участие в спасательной операции, пытаясь уговорить мужчину спуститься.

Тот согласился это сделать только спустя 18 часов пребывания на вершине дерева. 

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close