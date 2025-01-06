Луис Суарес спас человека от суицида
Дата публикации: 06-01-2025
Уругвайский нападающий "Интер Майами" Луис Суарес спас мужчину, который планировал покончить с собой.
Об этом сообщает A Bola.
Инцидент случился 3 января в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста.
49-летний мужчина залез на дерево и грозился совершить суицид. Суарес, прибывший на родину в отпуск, оказался на месте происшествия и принял участие в спасательной операции, пытаясь уговорить мужчину спуститься.
Тот согласился это сделать только спустя 18 часов пребывания на вершине дерева.