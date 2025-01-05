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«Тоттенхэм» объявил о переходе Кински из пражской «Славии»

Дата публикации: 05-01-2025

На сайте «Тоттенхэма» появилась информация о подписании трудового договора с Антонином Кински, ранее защищавшим цвета чешской «Славии». С 21-летним голкипером заключен контракт до 2031 года.

За «Славию» вратарь выступал с 2021 года. Всего в его активе 30 встреч за первую команду (14 игр без пропущенных мячей). Осенью он получил вызов в национальную сборную, но дебютировать в ее составе футболисту пока не удалось.

Ориентировочный ценник на вратаря равняется 12 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Следует отметить, что новичок «шпор» является сыном экс-голкипера сборной Чехии Антонина Кински. Последний несколько сезонов защищал ворота раменского «Сатурна» (2004-2010).

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