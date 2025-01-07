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Мален согласовал контракт с «Астон Виллой»

Дата публикации: 07-01-2025

Дониэлл Мален согласился стать игроком «Астон Виллы». По данным журналиста Бена Джейкобса, с вингером «Боруссии» из Дортмунда достигнута устная договоренность.

В немецком клубе готовы отпустить одного из своих лидеров за 30 млн евро. «Вилла», претендующая на Малена, считает эту сумму завышенной. На данный момент стороны не смогли договориться по размеру компенсации за футболиста.

Действующее соглашение Малена со «шмелями» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне нидерландец провел за дортмундскую команду 20 встреч, отметившись в них 5 забитыми мячами и 1 результативным пасом.

Ориентировочный ценник на 25-летнего вингера равняется 28 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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