«Зенит» решил избавиться от легионера – названо имя

Дата публикации: 07-01-2025

«ВсеПроСпорт» пишет, что в «Зените» решили завершить аренду Вани Дркушича досрочно. К петербургской команде защитник должен присоединиться после январских встреч Лиги чемпионов.



Причиной этого стала неудовлетворительная игра Родригао. Руководство «Зенита» готово рассмотреть вариант с завершением сотрудничества с бразильцем этой зимой.



Действующее соглашение с Родригао истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне центрбек принял участие в 7 матчах за «сине-бело-голубых» (1 забитый мяч). Рыночный ценник на 29-летнего бразильца составляет 3,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



По итогам 18 туров текущего сезона «Зенит» расположился на второй строчке в таблице Премьер-лиги, уступая лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.