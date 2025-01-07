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«Зенит» решил избавиться от легионера – названо имя

Дата публикации: 07-01-2025

«ВсеПроСпорт» пишет, что в «Зените» решили завершить аренду Вани Дркушича досрочно. К петербургской команде защитник должен присоединиться после январских встреч Лиги чемпионов.

Причиной этого стала неудовлетворительная игра Родригао. Руководство «Зенита» готово рассмотреть вариант с завершением сотрудничества с бразильцем этой зимой.

Действующее соглашение с Родригао истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне центрбек принял участие в 7 матчах за «сине-бело-голубых» (1 забитый мяч). Рыночный ценник на 29-летнего бразильца составляет 3,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

По итогам 18 туров текущего сезона «Зенит» расположился на второй строчке в таблице Премьер-лиги, уступая лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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