Самый богатый человек в мире хотел бы купить "Ливерпуль"

Дата публикации: 08-01-2025

Интересные новости пришли из Англии. Владельцем "Ливерпуля" хочет стать самый богатый человек мира Илон Маск.

Об интересе к английскому клубу в интервью Times Radio рассказал отец миллиардера Эррол Маск.

"Я не буду это комментировать, потому что они поднимут цену (смеется). Илон заинтересован в покупке клуба, но это не значит, что это обязательно произойдет. Он хотел бы стать хозяином клуба, думаю, этого хотели бы все, в том числе и я. Бабушка Илона родилась в Ливерпуле, и у нас здесь было много родственников. Многие из них росли вместе с музыкантами группы "Битлз". Что касается семейных уз, мы очень привязаны к Ливерпулю", — признался Эррол Маск.

Нынешним владельцем лидера АПЛ является американский холдинг Fenway Sports Group, который рассматривает возможность продажи акций.

Илон Маск — 53-летний предприниматель из Южной Африки, основатель или соучредитель таких компаний, как PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink и The Boring Company, а также владелец социальной платформы X (ранее Twitter). ).

На данный момент он самый богатый человек в мире. По данным Bloomberg, его состояние оценивается более чем в 400 миллиардов долларов.