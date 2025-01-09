«ПСЖ» присматривается к молодой звезде «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 09-01-2025

Следующим клубом Алехандро Гарначо может стать «ПСЖ». «The Times» информирует, что парижане активно интересуются вингером «Ман Юнайтед».



Будущее аргентинца в английской команде остается под вопросом. С приходом Рубена Аморима он перестал попадать в основу «красных дьяволов». В связи с этим Гарначо готов рассмотреть вариант со сменой клуба. Ранее ряд источников утверждали, что у футболиста случился конфликт с Аморимом.



Трудовые отношения 20-летнего крайнего нападающего с «манкунианцами» действуют до июня 2028 года. В сезоне 2024/2025 на счету аргентинца 25 встреч (8 забитых мячей, 4 результативные передачи).



Рыночный ценник на Гарначо составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).