04:47 ()
Свернуть список

«ПСЖ» присматривается к молодой звезде «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 09-01-2025

Следующим клубом Алехандро Гарначо может стать «ПСЖ». «The Times» информирует, что парижане активно интересуются вингером «Ман Юнайтед».

Будущее аргентинца в английской команде остается под вопросом. С приходом Рубена Аморима он перестал попадать в основу «красных дьяволов». В связи с этим Гарначо готов рассмотреть вариант со сменой клуба. Ранее ряд источников утверждали, что у футболиста случился конфликт с Аморимом.

Трудовые отношения 20-летнего крайнего нападающего с «манкунианцами» действуют до июня 2028 года. В сезоне 2024/2025 на счету аргентинца 25 встреч (8 забитых мячей, 4 результативные передачи).

Рыночный ценник на Гарначо составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close