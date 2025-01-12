Йозуа Киммих: "Вероятность того, что я останусь в "Баварии", намного выше, чем в прошлом году"

Дата публикации: 12-01-2025

Йозуа Киммих рассказал о своем будущем в "Баварии". Его контракт с мюнхенским клубом истекает в июне.

"Я разговаривал с клубом. Решение должно быть принято в ближайшие месяцы. Вероятность того, что я останусь в "Баварии", гораздо выше, чем в прошлом году. Это во многом зависит от тренера и от того, как мы играем в футбол. И мы играем намного лучше, и это видит вся Германия", — цитирует Киммиха Sky Sport.

В прошлом году в Германии ходили слухи о том, что 29-летний полузащитник покинет "Баварию". Киммиха связывали, среди прочего, с "Барселоной". Подобный шаг он рассматривал из-за конфликта с тогдашним тренером "красных" Томасом Тухелем.

Тем не менее, летний трансфер Киммиха остается реальным, поскольку контракт хавбека истекает через шесть месяцев, и уже сейчас он может вести переговоры о новом контракте с любым клубом. Игрок "Баварии" еще не принял окончательного решения.

"Есть много причин продлить контракт. Я должен все это обдумать и принять окончательное решение", — заключил футболист.