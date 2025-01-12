Кварацхелия согласовал контракт с "ПСЖ"

Дата публикации: 12-01-2025

23-летний вингер "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия согласовал условия личного контракта с "ПСЖ", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист подпишет 5-летнее соглашение с чемпионом Франции. Его зарплата вырастет в 4-5 раз по сравнению с той, которую он получает в "Наполи". На следующей неделе парижане встретятся с неаполитанцами, чтобы обсудить детали потенциального перехода.

Контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх.