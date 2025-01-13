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Кайл Уокер согласовал контракт с "Миланом"

Дата публикации: 13-01-2025

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер близок к переходу в "Милан".

Как сообщает The Telegraph, игрок уже согласовал с итальянским клубом детали контракта.

По данным источника, контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2027 года.

Также отмечается, что ключевую роль в переговорах с Уокером играет Златан Ибрагимович, занимающий пост советника руководства "Милана".

Ожидается, что официальный переход защитника состоится в начале следующей недели.

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