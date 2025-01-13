Экс-игрок «Милана» Кьер завершил карьеру

Дата публикации: 13-01-2025

Симон Кьер решил закончить с футболом.



«Пришло время закрыть данную главу. Я раздумывал над этим решением в течение всего 2024 года. Затем было множество факторов, чтобы посмотреть, что случится дальше, однако, если ничего не выйдет, я остановлюсь», - рассказал датчанин телеканалу «TV2».



Последним клубом Кьера был «Милан», с которым он завершил сотрудничество минувшим летом. В Серии А, где датчанин также защищал цвета «Палермо», «Ромы» и «Аталанты», он провел большую часть своей карьеры.



В минувшем сезоне на счету Кьера 25 встреч за «россонери» (1 результативная передача). За миланцев он выступал с осени 2020 года.



За сборную Дании защитник провел 132 матча, отличившись в них 5 раз.