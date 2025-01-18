Глебов может заменить Бителло в «Динамо»

Дата публикации: 18-01-2025

«Динамо» прорабатывает вариант с подписанием Данила Глебова, принадлежащего «Ростову». Москвичи видят в хавбеке потенциального сменщика Бителло, который может завершить сотрудничество с «бело-голубыми».



По данным ресурса «Legalbet», на приобретение Глебова боссы «Динамо» готовы выделить 7-8 млн евро.



Ранее СМИ писали, что Бителло может стать игроком «Ботафого», поскольку не планирует больше выступать за российский клуб.



Цвета «Ростова» Глебов защищает с 2019 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 23 встречи за ростовчан (1 забитый мяч, 1 результативная передача).



Контракт с 25-летним футболистом действует до лета 2028 года, а его рыночный ценник равняется 8 млн евро («Transfermarkt»).